Zakaz podwożenia dzieci do szkoły samochodem. Czy pomysł sprawdzi się nad Wisłą?

- Jeśli to prawda, to zazdroszczę - tak mówił prezydent Andrzej Duda o medialnych doniesieniach na temat zarobków w NBP. 65 tysięcy, a nawet więcej, ma miesięcznie zarabiać współpracowniczka prezesa Adama Glapińskiego. O jej kompetencje i zakres obowiązków pyta i opozycja, i senator PiS. A do tego grona najwyraźniej dołącza i prezydent. - Nie widzę przeszkód, by poziom uposażeń był jawny - mówi. PO wnioskuje o publiczny dostęp do oświadczeń majątkowych.

»