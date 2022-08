"Do Trójmiasta wózkiem, z powrotem na nogach". 24-latek zbiera pieniądze na kosztowną operację

Wiceburmistrz Nowogardu w Zachodniopomorskiem usłyszał zarzuty i został aresztowany. Według śledczych Jarosława H. miał od dwóch kobiet żądać seksu lub pieniędzy w zamian za odpuszczenie im wykonywania prac społecznych. To nie wszystko, o co podejrzewa go prokuratura.

»