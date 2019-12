Rozpędzone auto wpadło w poślizg. Zatrzymało się dopiero na słupie

Maciejowi Nawackiemu mówią "nie". Sędziowie okręgu olsztyńskiego chcą natychmiastowego odwołania prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie. To on zdecydował o karze dla Pawła Juszczyszyna. Zawiesił go w obowiązkach po tym, jak sędzia zażądał list poparcia do nowej KRS. To nie jedyny zarzut pod adresem Nawackiego.

