"Będziemy gryźć ziemię". Najciekawsze wyborcze pojedynki na północy kraju

Ratownicy górscy wciąż nie dotarli do dwóch grotołazów, którzy utknęli w Jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach. Powrót grotołazom w czwartek odcięła woda. Teraz TOPR-owcy próbują się do nich przedrzeć bardzo wąskimi korytarzami. By je poszerzyć, używają ładunków pirotechnicznych.

