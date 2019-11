09 listopada 2019, 16:03

Grodzki kontra Karczewski. Kto zostanie marszałkiem Senatu?

Tomasz Grodzki kontra Stanisław Karczewski - kto zostanie marszałkiem Senatu? Obaj to lekarze i obaj mają poparcie swoich środowisk politycznych. Minimalną większość w izbie wyższej parlamentu ma teoretycznie opozycja, ale to nie zniechęca PiS-u do prób przeważenia szali zwycięstwa na swoją stronę.