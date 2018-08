30 sierpnia 2018, 16:14

O sukcesie mogą przesądzić niezdecydowani. Wrocławscy kandydaci ruszają z kampanią





Odtwarzaj O sukcesie mogą przesądzić niezdecydowani. Wrocławscy kandydaci ruszają z kampanią Foto: tvn24 | Video: Jan Piotrowski / Fakty po południu

Co dziesiąty mieszkaniec Wrocławia jeszcze nie wie, na kogo zagłosuje. To szansa dla kandydatów i czas na pełną mobilizację przed pierwszą turą wyborów samorządowych. A wrocławska kampania, jak się okazuje, prowadzona jest nie tylko we Wrocławiu.