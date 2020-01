Złote jabłuszko gotowe na aukcję WOŚP

"Murem za doktorem Haidarem". Doktor Riad Haidar przez 30 lat był ordynatorem oddziału neonatologii w Białej Podlaskiej, ale właśnie nie przedłużono z nim umowy. Propozycji pracy na innym stanowisku w szpitalu nie przyjął, a jego pacjenci i przyjaciele nie przyjmują do wiadomości, że może go nagle nie być. Riad Haidar jest także posłem Koalicji Obywatelskiej, a dyrektor szpitala Adam Chodziński to z kolei radny Zjednoczonej Prawicy.

