Od pierwszych bombardowań do zatopienia krążownika Moskwa. Podsumowanie pierwszego etapu wojny w Ukrainie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu stacji CNN. W rozmowie z dziennikarzem podkreślił, że to, co się dzieje w Ukrainie to "ludobójstwo". - Nie wiedziałem, że wśród rosyjskich żołnierzy jest taka nienawiść w stosunku do mieszkańców Ukrainy - powiedział. Zełenski zwrócił się też z ostrzeżeniem do wolnego świata: "nie powinniśmy się bać Rosji, ale być gotowymi".

»