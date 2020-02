Meta znów będzie gonić biegaczy. Ma być ekologicznie i rekordowo

Urząd zmienił się w małe miasteczko. W siedzibie karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze wielka kolejka. Można dostać pieniądze na wymianę pieców. W związku z tym pojawiły się prawdziwe tłumy zainteresowanych. Choć wnioski będą przyjmowane od poniedziałku, to niektórzy czuwają już od piątku. Mają karimaty, śpiwory, jedzenie, termosy, a jeśli komuś w kolejce się nudzi, to są też karty do gry.

»