Rosja chce, by od 1 kwietnia zagraniczni klienci płacili za gaz w rublach. Zgodnie z treścią dekretu, zagraniczni kontrahenci muszą otworzyć specjalne konto walutowe w państwowym rosyjskim Gazprombanku, by dokonywać płatności. Przywódcy Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec powtórzyli jednak, że za rosyjski gaz zamierzają płacić w walutach, w jakich robili to do tej pory.

