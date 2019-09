Ktoś oślepiał załogę śmigłowca LPR-u laserem. Lekarz ma uszkodzony wzrok

Helikopter LPR bujał się w powietrzu tuż nad drogą. Piloci: ćwiczymy takie sytuacje Dla zwykłych obserwatorów to mogło wyglądać niepokojąco - śmigłowiec Lotniczego Pogotowia...

ZOBACZ CAŁY ODCINEK "FAKTÓW PO POŁUDNIU" W TVN24GO

Lata śmigłowcem, żeby ratować innych. Jednak teraz został uziemiony. Pan Mariusz, lekarz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, dostał laserem prosto w oczy i to w najmniej spodziewanym momencie.

- Poczułem w oczach błysk, pojawił się efekt powidoku, więc widziałem po prostu w oczach światło i na krótki moment byłem zupełnie oślepiony - opowiada Mariusz Mioduski, lekarz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego HEMS.

Wiązka ostrego zielonego światła wpadła przez okno. Ktoś do śmigłowca LPR-u strzelał, gdy załoga akurat wracała do bazy w Warszawie z nocnej akcji na autostradzie. Laserowy snajper najwyraźniej wiedział co robi i długo nie odpuszczał.

- Ta osoba w sposób ciągły oślepiała kabinę, również świecąc w nas w momencie, kiedy odlatywaliśmy - tłumaczy Mariusz Mioduski.

Eksperci takie zabawy laserem komentują krótko i ostro.

- To jest tak, jakby w ciemności ktoś nagle zapalił ostre światło. To można tylko nazwać jednym słowem: kretynizm - mówi Cezary Orzech, rzecznik prasowy Katowice Airport.

Laserowe światło uszkodziło siatkówkę pana Mariusza. Mężczyzna ma problemy ze wzrokiem, nadwrażliwość na światło, a o pracy lekarza na pokładzie helikoptera przynajmniej na razie musi zapomnieć.

- Przez jakiś czas niestety nie będę pełnił dyżurów i to jest właściwie najbardziej dla mnie tragiczne - tłumaczy Mariusz Mioduski.

Mogło się skończyć tragicznie

Folia uziemiła w poniedziałek śmigłowiec, odleciał dopiero w czwartek Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przyleciał w poniedziałek z pomocą mieszkańcowi...

Trudno powiedzieć czy mężczyzna będzie jeszcze widział tak dobrze, jak kiedyś.

- Jeśli laser rzeczywiście trafił w centrum plamki i miał odpowiednio dużą moc, to zawsze pozostanie uszczerbek - mówi profesor Jerzy Nawrocki, okulista i chirurg witreoretinalny.

To nie pierwszy raz, gdy ktoś laserem oślepił załogę śmigłowca bądź samolotu. Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że tylko w jednym tygodniu września tygodniu doszło do pięciu takich incydentów. Gdyby światło lasera trafiło w pilota LPR-u, to mogłoby się skończyć tragicznie.

- On (pilot - przyp. red.) jest skupiony tylko na tym, co te przyrządy wskazują i cokolwiek wytrąci go wtedy z jakiejś równowagi, z koncentracji, może doprowadzić do katastrofy - tłumaczy Robert Zawada, były pilot wojskowy i autor książki "Związane skrzydła".

Sprawca nie może się czuć bezkarnie. O zajściu powiadomiono już policję.

Prawo lotnicze zabrania emitowania wiązki lasera w kierunku statku powietrznego. Za oślepienie załogi i sprowadzenie zagrożenia w ruchu powietrznym grozi grzywna i kara więzienia od roku do 10 lat, a w szczególnych przypadkach - nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Pan Mariusz na razie musi chodzić w ciemnych okularach. Nie traci jednak nadziei, że do pracy w LPR i ratowania innych będzie mógł jeszcze wrócić.

Autor: Aneta Regulska / Źródło: Fakty po południu