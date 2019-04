Opozycja chce odwołania minister Zalewskiej. Głosowanie w nocy

Coraz mniej czasu na wystawianie świadectw i dopuszczanie do matur. Rząd zaprasza na piątkowe rozmowy okrągłego stołu, ale co do plac nauczycieli mówi, że sprawa jest zamknięta. Więcej pieniędzy nie ma i związki mogą się tylko podpisać pod tym, co rząd proponował wcześniej.

