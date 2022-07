Ruszył Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Widzowie nie zawiedli

Górale podsumowują pierwszy miesiąc wakacji. O ile hotelarze i operatorzy turystyczni w Zakopanem są zadowoleni z frekwencji, o tyle właściciele restauracji i punktów gastronomicznych powodów do zadowolenia mają mniej. Chociaż na Krupówkach jest gwarno, a w restauracjach i karczmach dominują zajęte stoliki, to nie przekłada się to wprost na zarobki w tej strefie obsługi turystów. Tatrzańska Izba Gospodarcza wskazuje, że z każdego stolika restauratorzy notują mniejsze utargi w porównaniu z latami poprzednimi.

