Czy prezydent powinien podpisać ustawę dotyczącą zmian w sądach? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

Od grudnia poparcie dla PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia spadło z 41 procent do 35 procent, jak wynika z najnowszego sondażu partyjnego dla "Faktów" TVN i TVN24. Poparcie dla Koalicji Obywatelskiej wzrosło w tym czasie z 27 procent do 30 procent. Jeśli chodzi o poparcie dla pozostałych ugrupowań parlamentarnych, to nie nastąpiły znaczące zmiany.

