Niewidomy spadł na tory. Dramatyczne nagranie z metra

3-letnie dziecko w rurze o średnicy blisko 20 centymetrów. W San Diego chłopiec w trakcie zabawy postanowił się ukryć. Wszedł do dziury, w której znajdował się filtr wody. Chłopiec wcisnął się do otworu połową ciała. Żeby go uratować, strażacy musieli powiększyć dziurę i skruszyć beton młotem, a potem wiertłem. Chłopiec początkowo był przerażony hałasem całej akcji, dlatego jeden z mężczyzn starał się odwracać jego uwagę. Po ponad godzinie strażakom udało się uwolnić trzylatka. Chłopiec - cały i zdrowy - od razu został przekazany rodzicom, a ci obiecali służbom, że będą go uważniej pilnować.

