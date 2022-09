Napis "Hollywood" musi zostać odnowiony. To spore wyzwanie

Gdyby to się nie nagrało, trudno byłoby w to uwierzyć. Prokurator rejonowa Warszawy Mokotowa krzyknęła do prokurator Ewy Wrzosek, żeby się u niej stawiła, kiedy skończy udzielać wywiadu. Ewa Wrzosek usłyszała potem u szefowej, że nie może rozmawiać z mediami, a każde wyjście z budynku w czasie pracy musi zgłaszać.

»