Pokaz drogowej agresji na skrzyżowaniu. "Myślałam, że ktoś tam zginie"

Coraz mniej krajów jest wolnych od koronawirusa SARS-CoV-2. W ostatnich godzinach wirusa potwierdzono między innymi w Bośni i Hercegowinie oraz na Słowenii. Rekordowy wzrost zakażeń zanotowano ostatniej doby we Francji i w Wielkiej Brytanii. We Włoszech, by odgraniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, zamknięto szkoły i uczelnie. UNESCO informuje, że z powodu epidemii SARS-CoV-2 w ciągu najbliższych tygodni do szkół nie pójdzie prawie 300 milionów uczniów.

