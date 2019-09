"Morze żółtych samochodów". Niezwykły prezent dla chorego chłopczyka

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez PiS, marszałek Elżbieta Witek przerwała posiedzenie Sejmu. Obrady zostaną wznowione dopiero po wyborach. To pierwszy raz w historii polskiej polityki. Do tej pory stary Sejm nie zbierał się i nie głosował w starym składzie po wybraniu nowych posłów. Opozycja gubi się w domysłach, co może planować władza na wypadek swej przegranej. PiS zapewnia, że chodzi tylko o to, by już teraz posłowie mogli zaangażować się w kampanię wyborczą.

