Podbierał pieniądze z parkometru. Urzędnik mógł ukraść nawet 40 tys. złotych

Akcja zbierania podpisów pod petycją do MEN w sprawie nauczania indywidualnego trwa. Rodzice dzieci niepełnosprawnych boją się, że nie będą one mogły uczyć się z rówieśnikami. MEN informuje, że tak się nie stanie, ale nowe przepisy dla wielu nie są do końca jasne. Rodzice złożyli już petycję do ministerstwa, podpisów wciąż jednak przybywa. Mówią, że będą je zbierać do skutku, czyli do momentu aż minister edukacji Anna Zalewska zmieni przepisy. W akcję zaangażował się Jurek Owsiak.

