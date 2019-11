Nie można przetransportować uratowanych tygrysów do Hiszpanii

To były nocne nielegalne zawody w drifcie. 19-latek, w trakcie nieudanego manewru, wjechał w grupę ludzi. 8 osób zostało wtedy rannych. Do wypadku doszło w sierpniu ubiegłego roku. Dziś kierowca usłyszał wyrok. Sąd w Stargardzie skazał go na rok więzienia w zawieszeniu na cztery lata.

