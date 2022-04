Jak wynika z wstępnych danych GUS, inflacja w marcu rok do roku wyniosła 10,9 procent. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o ponad 3 procent - najszybciej od 1996 roku. Część analityków uważa, że dwucyfrowa inflacja może utrzymywać się do końca roku, co prawdopodobnie zwiastuje kolejne podwyżki stóp procentowych.

