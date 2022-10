Ukraińcy odnoszą sukcesy na południu. Wyzwolili trzy miejscowości w obwodzie chersońskim

Ukraińcy odbili Łyman. Kontrofensywa postępuje Po odbiciu Łymanu, który jest strategicznie ważnym węzłem komunikacyjnym w Donbasie, Ukraińcy... Ukraińska kontrofensywa nie zwalania tempa, wręcz pędzi przez step obwodu chersońskiego. W sieci pojawiło się unikalne nagranie rajdu amerykańskich humvee pod ciężkim ostrzałem i desantu żołnierzy w pobliże rosyjskich pozycji. W ten sposób ukraińska armia okrąża ich wojska i zmusza do odwrotu.

- Tylko w ciągu ostatniej doby na Chersońszczyźnie wyzwoliliśmy spod pseudoreferendum i ustabilizowaliśmy takie miejscowości jak Nowowoskresenske, Nowohryhoriwka i Petropawliwka. I idziemy naprzód - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Tylko w ciągu miesiąca spod rosyjskiej okupacji wyzwolono cały obwód charkowski, część obwodu ługańskiego, a w ostatnich dniach część chersońskiego.

- Kierunek południowy w dalszym ciągu zdarzeń i dłuższej perspektywie może okazać się ważniejszy z tego powodu, że otwiera potencjalnie Ukrainie drogę na Krym i odcina Rosję dość mocno logistycznie - ocenia płk rez. Maciej Matysiak, ekspert Fundacji Stratpoints i były zastępca szefa SKW.

Rosjanie na południe skierowali większość tego, co zostało z ich oddziałów powietrznodesantowych. Jeśli ukraińskiej armii uda się przedrzeć wzdłuż zachodniego brzegu Dniepru, zagrożą przeprawom w Nowej Kachowce - ostatniej linii zaopatrzenia wojsk okupanta w tym rejonie. Utrata okupowanego Chersonia byłaby jedną z największych porażek Putina w rozpoczętej przez niego wojnie.

- Ukraińcy oczywiście przygotowywali się do tych działań i potrafią znakomicie to powodzenie wykorzystać, czyli dalej prowadzą - tak jak pod Kijowem i we wcześniejszej operacji - bardzo dobre działania manewrowe i dostosowują się do sytuacji - wskazuje płk Matysiak.

Masowe groby na wyzwolonych terenach

Na wschodzie - po odbiciu Łymanu - trwa wyzwalanie kolejnych, mniejszych miejscowości. Mieszkańcy w końcu mogą bezpiecznie opuścić piwnice swoich domów. - Wychodzę na ulicę po raz pierwszy od półtora miesiąca - mówi Władysław, mieszkaniec Łymanu.

Jednak po chwili radości wraca koszmar wszystkich miejsc, które okupowali Rosjanie. Na wyzwolonych terenach odnajdywane są kolejne ciała i masowe groby. W obwodzie charkowskim znaleziono ciała 534 ukraińskich cywilów zabitych przez Rosjan, w tym 10 dzieci.

Rosjanie, wycofując się w pośpiechu, zostawiają nie tylko swoje pojazdy i amunicję, ale też ciała swoich żołnierzy. Zdarzają się też przypadki dobrowolnego oddania się w ręce ukraińskich żołnierzy, którzy obiecują im dobre traktowanie.

Ataki na budynki cywile

Problemy rosyjskiej mobilizacji. Poborowi nadużywają alkoholu Rosjanie masowo uciekają przed mobilizacją - nawet 700 tysięcy niedoszłych żołnierzy zdecydowało... Rosjanie nie mają nawet porządnych hełmów. Brakuje nawet skarpetek, dlatego powracają do klasycznych onuc. W internecie pojawiło się też nagranie z rzekomego buntu poborowych w Biełgorodzie. Eksperci uważają, że to jednak prowokacja najemników z Grupy Wagnera, która ma zdyskredytować rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu.

Jednocześnie w Moskwie służby podległe Szojgu aresztowały jednego z wagnerowców, który krytykował ministra obrony w internecie. Z kolei dla złagodzenia nastrojów po nieudolnej mobilizacji Putin po raz kolejny ogłosił, że studenci na wojnę jednak nie pójdą.

- Dzisiaj wydałem dekret w tej sprawie. Został już podpisany, co wprowadza poprawki - przekazał rosyjski przywódca.

Jest jeden element, w którym Rosjanie wykazują się niezachwianą determinacją: to kolejne ataki na bloki i domy w ukraińskich miastach. Ostatniej doby Zaporoże zostało ostrzelane rakietami dwukrotnie, a Odessa i Biała Cerkiew - przy użyciu kupionych od Iranu dronów kamikadze.

- Słyszałem pierwsze uderzenie, a drugie widziałem i słyszałem. Rozległ się ryk, a potem eksplozja - opowiada Wołodymyr, świadek ataku w Białej Cerkwi.

Mimo że Rosjanie nie mają wielu dronów kamikadze, to zamiast celów wojskowych atakują nimi budynki cywilne. Biała Cerkiew stała się celem najprawdopodobniej tylko dlatego, że leży 80 kilometrów od Kijowa.

