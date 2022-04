Żony żołnierzy z Mariupola powoli tracą nadzieję. "Ludzie są na skraju przetrwania"

Ostatnie tygodnie to tragiczny czas dla polskiego górnictwa. W katastrofach w kopalniach Pniówek i Zofiówka zginęło łącznie 19 górników. O zdrowie i życie kolejnych walczą lekarze z Siemianowic Śląskich. Pod ich opieką jest 20 górników. Mimo, że od dawna robi się wiele, by zwiększyć bezpieczeństwo w kopalniach, to i tak ta praca wiąże się z ryzykiem.

»