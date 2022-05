Ukraina informuje rosyjskie rodziny o zabitych na froncie żołnierzach. Do identyfikacji wykorzystują technologię rozpoznawania twarzy

Umywalka, koło od traktora, kask rowerowy - to tylko nieliczne przedmioty, które odnaleziono na dnie rzeki. W ramach kampanii edukacyjnej "Wody to nie śmietnik" rozpoczęło się weekendowe sprzątanie Biebrzy. To już 23. edycja. W 2021 roku wyłowiono cztery tony odpadów. Organizatorzy akcji mają nadzieje, że ich inicjatywa da do myślenia tym, którzy rzeki traktują jak śmietniki.

»