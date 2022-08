"Zdarzył się cud". Udało się zebrać blisko 10 milionów złotych na leczenie Zuzi

Nie tylko dla Powstańców Warszawskich to sprawa bolesna. Choć to właśnie oni głośno mówią o oburzeniu, o niegodziwości i o bezprawiu. Chodzi o zadośćuczynienie dla Anny Jakubowskiej, pseudonim "Paulinka". Sąd pierwszej instancji orzekł dla uczestniczki Powstania Warszawskiego 9 milionów złotych odszkodowania za lata cierpienia w stalinowskim więzieniu. Dla Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry to zdecydowanie za dużo.

