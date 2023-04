TVN24 nie promuje Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka? To nieprawda

Podróż z Florydy do Nowego Jorku, we wtorek stawienie się w sądzie i formalne aresztowanie. Następnie zwolnienie, powrót na Florydę i oficjalne przemówienie - to plany Donalda Trumpa na najbliższe kilkadziesiąt godzin. Były amerykański prezydent jako pierwszy w historii usłyszy zarzuty karne. Twierdzi, że to polowanie na czarownice i próba wpłynięcia na przyszłe wybory, ale jak na razie czerpie z tego wyborcze zyski, bo mobilizuje swoich zwolenników i ściąga od nich pieniądze.

