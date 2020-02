Tak nadciąga burza śnieżna. Niezwykłe nagranie

Amerykańska policja opublikowała dramatyczny film z wypadku szkolnego autobusu. Na nagraniu widać i słychać przerażone dzieci, które wypadły z siedzeń, gdy w autobus uderzył osobowy ford. Pojazd wypadł z drogi i dachował. Ośmioro dzieci trafiło do szpitala, ale nie były to groźne obrażenia. Do wypadku doszło miesiąc temu w hrabstwie Perry w amerykańskim stanie Ohio.

