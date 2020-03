26 marca 2020, 16:56

WHO zaleca jak najwięcej testów na SARS-CoV-2. Jak Polska wypada na tle sąsiadów?

Najważniejszą rzeczą, na której muszą skupić się wszystkie państwa, to przeprowadzanie testów - konsekwentnie zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. WHO podkreśla, że każdy z podejrzeniem zakażenia nowym koronawirusem powinien zostać przetestowany. W Polsce w ostatnich dniach wykonuje się około 3,3 tysiąca takich testów na dobę. W sumie wykonano ich w Polsce do czwartku do godziny 12 niemal 30 tysięcy, jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. Jak to wygląda w innych krajach?