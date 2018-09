"Analogowe SMS-y" znikają z oferty Poczty Polskiej. Ostatni dzień telegramu

Szósty finał T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami i kolejny milion na koncie fundacji TVN Nie Jesteś Sam. Zakończyła się akcja zbierania kilometrów - a każdy kilometr to finansowe wsparcie dla potrzebujących. Czek trafił już do fundacji. Ambasadorka akcji Maja Włoszczowska opowiada, że atmosfera była "nieziemska". - Mnóstwo, mnóstwo energii. Widać było, że wszyscy biegną w tym biegu ze zdwojoną motywacją, po to, aby zbierać kilometry i dołączyć się do akcji - mówi ambasadorka akcji w rozmowie z Adrianem Mielnikiem.

