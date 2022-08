Tak może wyglądać dom na Marsie. Brytyjscy eksperci stworzyli prototyp budowli

Nadodrzańscy przedsiębiorcy z branż gastronomicznej i hotelarskiej liczą straty. Dla nich to, co się stało, to dramat finansowy. Rząd mówi o wsparciu, ale na razie konkretów nie ma. Rekompensaty mają być oparte na dochodach z poprzednich lat. To też były lata niełatwe. Zakaz korzystania z wód Odry potrwa co najmniej do 25 sierpnia.

