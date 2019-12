07 grudnia 2019, 16:45

"Pomaga mi przeżyć cały rok". Trwa "weekend cudów" Szlachetnej Paczki

Szlachetna Paczka to z jednej strony darczyńcy i wolontariusze, a z drugiej potrzebujący. Każdy rok dla Szlachetnej Paczki to tysiące nowych historii i uśmiechów. To także długie godziny przygotowań i nieprzespane noce dla wolontariuszy. Podczas tegorocznego finału akcji paczki otrzyma ponad 14 tysięcy rodzin.