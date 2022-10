Został wyrzucony ze spotkania z prezesem PiS. "Dostałem wejściówkę razem z innymi gośćmi"

Informacja o ciąży od teraz będzie wpisywana przez lekarzy do Systemu Informacji Medycznej i będzie to ich obowiązek. Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że to tylko poszerzenie elektronicznej karty pacjenta i nie ma powodów do obaw. Ale niepokój kobiet jest: słyszą go ginekolodzy i organizacje zajmujące się prawami kobiet. Wśród nich są pytania - czy w razie utraty ciąży będą one musiały się z tego tłumaczyć i kto będzie miał do tych informacji dostęp.

