Za oceanem to nieoficjalne święto narodowe. Szaleństwo Super Bowl w liczbach

Wiosna - to nazwa nowej partii, której działalność zainaugurował w niedzielę Robert Biedroń. - To my jesteśmy świeżością, to my jesteśmy tą wiosną, to my wniesiemy świeżość do polskiej polityki - mówił lider nowej partii podczas niedzielnej konwencji na Torwarze w Warszawie.

