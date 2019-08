Prokuratura znów zmienia zdanie w sprawie Arkadiusza Kraski

Listy poparcia sędziów do KRS pozostają nadal tajne, chociaż według wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego powinny być upublicznione. Tym razem politycy PiS chcą, by sprawą zajął się Trybunał Konstytucyjny. Opozycja ponawia pytanie - czego boi się partia rządząca i dlaczego to, co powinno być jawne, nadal pozostaje utajnione.

