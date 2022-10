Spotkania z prezesem PiS. Biletów nie ma, jest specjalna lista

Rosyjska armia znów chciała przeprowadzić zmasowany atak na ukraińską stolicę. To znów miała być zemsta i kolejny raz na cel wzięto cywilów. Tym razem jednak ukraińskim siłom zbrojnym udało się w znacznej mierze pokrzyżować plany Rosjanom. Ale i tak zniszczenia są duże i to nie tylko w Kijowie. Rosyjscy generałowie postanowili zaatakować też infrastrukturę energetyczną. Mer Kijowa mówi wprost: to atak terrorystyczny, a Rosjanie chcą Ukrainy bez Ukraińców.

