Śmierć Dawida Kosteckiego. Tajemnicze ślady na ciele boksera od paralizatora?

Awaria jest poważna, ale katastrofy ekologicznej nie ma. Nie ma powodów do paniki, wodę z kranu można pić. Prezydent Warszawy uspakaja, minister zdrowia ostrzega - w Wiśle nie wolno się kąpać, nie wolno łowić w niej ryb. Po awarii w oczyszczalni Czajka ścieki wpływają do Wisły i w sam środek kampanii wyborczej, więc wszyscy w tej sprawie mają coś do powiedzenia.

