Samolot spadł na parking przed centrum handlowym. Nikt nie przeżył

W walkę z pożarami na południu Portugalii zaangażowanych jest ponad 700 strażaków. Susza i wysokie temperatury nie ułatwiają sytuacji. Portugalskie służby ratunkowe wysłały wiadomości z ostrzeżeniami i ewakuowały dwie najbardziej zagrożone miejscowości. Okoliczni mieszkańcy ze strachem porównują to, co się dzieje, do wydarzeń z ubiegłego roku, kiedy w portugalskich pożarach zginęło ponad 100 osób.

»