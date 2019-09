Jak skutecznie rząd PiS walczy ze zmianami klimatycznymi? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

Rodziny ofiar strzelaniny, do której doszło na premierze filmu "Batman" są przerażone nowym filmem o Jokerze. Pamiętając tragedię sprzed kilku lat, w której zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych, zarzucają producentom "Jokera", że jest w nim za dużo przemocy. Rodziny ofiar apelują do producentów i wytwórni, by zaangażowali się w walkę o ograniczenie dostępu do broni w Stanach Zjednoczonych.

»