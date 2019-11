13 listopada 2019, 16:45

Nadchodzi 7. edycja Wings for Life World Run. Zapisy na imprezę już ruszyły

Choć do startu siódmej edycji Wings for Life World Run jeszcze kilka miesięcy, to już 13 listopada wystartowały zapisy na imprezę. 3 maja 2020 roku przed samochodem pościgowym będzie uciekać 100 tysięcy osób na całym świecie. Ten, kto chce wystartować w Poznaniu, musi się spieszyć, bo prawie połowa pakietów już została sprzedana. Cały dochód z biegu przeznaczony zostanie na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym.