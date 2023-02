17 lutego 2023, 17:41

Rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie

Rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie, nazywany też Berlinale. Na inauguracyjnej gali pojawiły się wielkie gwiazdy kina. Na czerwonym dywanie obok Anne Hathaway do zdjęć pozowała Joanna Kulig. Aktorki zagrały razem w filmie "She Came to Me" - ten właśnie obraz otworzył festiwal. Specjalnym gościem festiwalu był Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy połączył się zdalnie.