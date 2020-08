Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Najważniejsze terminy

To była jedna z największych tragedii w historii włoskiego transportu. Niespełna dwa lata temu w Genui zawalił się wiadukt. W wyniku kastratory zginęły 43 osoby. W poniedziałek w Genui otwarty został nowy most w miejscu poprzedniego. Most San Giorgio ma ponad kilometr długości, a jego budowy nie spowolniły ani powodzie, ani nawet pandemia.

