Wszystko trwało 90 sekund. Rekonstrukcja tragicznych wydarzeń z Gdańska

Wolność, równość, solidarność i otwartość - to były jego wartości. Przez 20 lat był na urzędzie prezydenta miasta. Paweł Adamowicz nie raz powtarzał "wszystko dla dobra Gdańska", bo Gdańsk to była jego miłość. Flagi w mieście w geście żałoby zostały opuszczone do połowy masztów.

