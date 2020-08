Władze Białorusi zmieniają strategię? Szef MSW: nie chcę przemocy

Posłowie dwa lata po tym, jak sobie obcięli zarobki o 20 procent, teraz chcą je podnieść i to o 57 procent. Wtedy była to reakcja na skandal z wielkimi nagrodami dla rządu Beaty Szydło. Teraz, w związku z pandemią COVID-19, sytuacja gospodarcza jest dużo gorsza gorsza. Ale za to jest już po wyborach. Według propozycji po raz pierwszy pensje ma też dostać żona prezydenta.

