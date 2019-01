Projektanci nie chcą ubrać piosenkarki na galę Grammy. "Bo jestem za gruba"

Dariusz S., ochroniarz firmy "Tajfun", który zabezpieczał finał WOŚP w Gdańsku, trafi do aresztu na trzy miesiące. Gdańska prokuratura postawiła mu cztery zarzuty. Dwa za składanie fałszywych zeznań, jeden za nakłanianie do tego innego pracownika. Prokuratura do listy zarzutów dołączyła jeszcze ten o nielegalnym posiadaniu broni.

