Ruszył proces byłego proboszcza Adama S. Pokrzywdzony wyszedł z sali i zemdlał

Powrót do szkół może doprowadzić do radykalnego wzrostu liczby chorych na COVID-19. Nawet do kilku tysięcy dziennie. Takie są wyliczenia ekspertów Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego pracujących na rzecz rządu i prognozujących przebieg epidemii w Polsce. Rekomendują oni opóźnienie powrotu dzieci do szkół.

»