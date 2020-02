Wielkie serce dla małej Nadii. Akcja charytatywna morsów z Poznania

70 rok życia to nie czas na emeryturę ani na spokojny czas z wnukami. To czas na podróż życia. Przekonują o tym podróżnik ze Szczecina i jego żona. Państwo Tunkiewicz wybierają się w podróż dookoła świata. "70 lat to dobry wiek, by to w końcu zrobić" - mówi podróżnicza para.

»