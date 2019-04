16 kwietnia 2019, 16:22

Ostatnie nieszpory w Notre Dame. Kilkadziesiąt minut później wybuchł pożar

To jeden z najczarniejszych momentów w historii Paryża i koniec pewnej epoki - mówili w poniedziałek świadkowie, którzy patrzyli na dym unoszący się nad Notre Dame. Wielu wciąż nie może uwierzyć w to, co się stało. Zaledwie kilkadziesiąt minut przed wybuchem pożaru w paryskiej katedrze odbyły się nieszpory, czyli uroczysta pieśń wieczorna, przedostatnia część liturgii godzin.