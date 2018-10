"Potrzebuję ochrony". Żona byłego szefa Interpolu dostaje pogróżki

Tajemnicze zaginięcie, lakonicznie komunikaty i brak szczegółów. Od ponad 10 dni nie ma kontaktu z szefem Interpolu. Meng Hongwei wyjechał do swojej ojczyzny i ślad po nim zaginął. Chińskie dzienniki donoszą, że został zatrzymany przez służby. Po co? Gdzie? Co dalej? To próbują wyjaśnić francuskie służby, bo chińskim władzom może nie zależeć na tym, by ujawnić szczegóły.

