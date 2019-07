"Pojawiły się kolejne, nowe informacje". Ósma doba poszukiwań Dawida

Wskoczył do pociągu i ruszył nad morze bez biletu i bez właściciela. Załoga konduktorska pendolino wypatrzyła psiego pasażera na gapę. Okazało się, że pies w Rzeszowie o szóstej rano w środę wskoczył do pociągu jadącego do Gdyni. Kolejarze powiadomili Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i właśnie w Krakowie zostawili psa. Szybko znalazła się właścicielka psa.

