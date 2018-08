Pościg za łodzią z dwiema tonami kokainy na pokładzie

W sprawie zmian w ordynacji do europarlamentu Andrzej Duda ma wątpliwości. W piątek mówili o nich jego ministrowie. Nowe zasady dają większe szanse większym partiom, małe partie skazują na niebyt. I to jest nie do przyjęcia już nie tylko dla opozycji. Ostro reaguje też Episkopat. Decyzja prezydenta Dudy ma być najpóźniej w czwartek.

